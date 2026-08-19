Новак о ситуации с бензином: правительство постоянно держит руку на пульсе Новак: российский кабмин в ситуации с бензином держит руку на пульсе

Москва19 авг Вести.Правительство РФ вместе с регионами и компаниями постоянно держит руку на пульсе и ежедневно мониторит ситуацию с бензином. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Власти рассчитывают на улучшение ситуации с топливом, отметил он.

Правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится заявил Новак

Он добавил, что будут предприняты все необходимые меры для урегулирования ситуации, включая запрет экспорта.

Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса: Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой, с каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы подчеркнул вице-премьер

Накануне Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. На встрече обсуждалась ситуация с обеспечением топливом внутреннего рынка, в том числе в регионах с наиболее напряженной обстановкой.