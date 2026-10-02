Новак рассказал о мерах по обеспечению внутреннего рынка топливом Новак: кабмин принимает все необходимые меры для стабилизации рынка топлива

Москва2 окт Вести.Правительство России принимает все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автомобильным бензином. Об этом сообщил ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, сейчас наблюдается небольшой дефицит бензина, но принимаемые меры позволяют рассчитывать, что рынок будет сбалансирован.

Принимаются все необходимые меры для того, чтобы внутренний рынок по бензину был обеспечен. Есть небольшой дефицит, который наблюдается, но меры, связанные с ремонтными работами предприятий более ускоренными темпами, переносом сроков плановых ремонтов, дополнительных объемов поставки из близлежащих наших дружественных стран, дальнего, ближнего зарубежья - это позволяет нам, в принципе, ориентироваться на то, что мы рынок будем балансировать. Мы в постоянном режиме мониторим ситуацию, по дизельному топливу и по керосину у нас рынок сбалансирован, достаточно, это, наверно, и автомобилисты видят на заправочных станциях. По автомобильному бензину принимаем все необходимые дополнительные меры сказал Новак

По словам вице-премьера, нефтепродукты на 80% АЗС в России продаются по сдерживаемым ценам, также принимаются меры в отношении независимых АЗС, продающих дорогой бензин.