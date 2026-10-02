Москва2 октВести.Необходимые меры со стороны соответствующих органов в отношении независимых АЗС, продающих дрогой бензин, уже принимаются. Об этом рассказал в беседе с ИС "Вести" вице-премьер России Александр Новак.
К работе подключилась Федеральная антимонопольная служба, сообщил он.
Что касается оставшихся 20% – большое количество есть независимых автозаправочных станций, операторов на рынке, которые в условиях дефицита – это рыночная ситуация – могут продавать по более дорогим ценам. И, конечно, мы сейчас вместе с Федеральной антимонопольной службой в этих случаях разбираемсяотметил Новак
По его словам, уже начато 58 антимонопольных расследований.
То есть в таких случаях принимаются необходимые меры со стороны соответствующих органов федеральныхсказал вице-премьер
Также Новак заявил, что топливо на 80% АЗС в России продается по сдерживаемым ценам.