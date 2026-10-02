Новак: принимаются меры в отношении независимых АЗС, продающих дорогой бензин Новак заявил, что в отношении продающих дорогой бензин АЗС принимаются меры

Москва2 окт Вести.Необходимые меры со стороны соответствующих органов в отношении независимых АЗС, продающих дрогой бензин, уже принимаются. Об этом рассказал в беседе с ИС "Вести" вице-премьер России Александр Новак.

К работе подключилась Федеральная антимонопольная служба, сообщил он.

Что касается оставшихся 20% – большое количество есть независимых автозаправочных станций, операторов на рынке, которые в условиях дефицита – это рыночная ситуация – могут продавать по более дорогим ценам. И, конечно, мы сейчас вместе с Федеральной антимонопольной службой в этих случаях разбираемся отметил Новак

По его словам, уже начато 58 антимонопольных расследований.

То есть в таких случаях принимаются необходимые меры со стороны соответствующих органов федеральных сказал вице-премьер

Также Новак заявил, что топливо на 80% АЗС в России продается по сдерживаемым ценам.