Москва2 окт Вести.Примерно на 80% российских автозаправок (АЗС) нефтепродукты продаются по сдерживаемым ценам, отметил в беседе с ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Он перечислил ряд крупных нефтегазовых компаний, где реализуется топливо по сдерживаемым ценам.

У нас есть автозаправочные станции, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям, — это "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз" — это крупные компании. На них продаются нефтепродукты по сдерживаемым ценам в соответствии примерно с уровнем инфляции к прошлому году. Компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно. Это примерно 80% продаж всех нефтепродуктов в нашей стране.