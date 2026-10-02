Москва2 окт Вести.Польшу ждет новая волна миграции с Украины из-за энергокризиса, заявил польский политолог Марек Мишкевич в интервью РИА Новости.

Украину может ожидать тяжелый зимний период на фоне плачевного состояния ее энергетической инфраструктуры, отметил Мишкевич​​​.

Важно понимать: речь не идет о повторении миграционного кризиса 2022 года. Между началом полномасштабной войны и нынешним днем есть принципиальная разница. В 2022 году миллионы украинцев покидали страну в условиях шока, масштабного наступления и неопределенности приводит РИА Новости слова Мишкевича

Но предстоящей зимой Польша может столкнуться с массовой миграцией украинцев, которые захотят лишь "перезимовать" в Европе, временно выехав из наиболее пострадавших от холода и отключений электроэнергии регионов Украины, заключил политолог.