Москва19 сен Вести.Зимой Европейский союз (ЕС) может столкнуться с очередной волной беженцев с Украины, которые уедут из своей страны из-за тяжелых погодных условий.

Об этом пишет издание Berliner Zeitung (BZ).

Европа отрабатывает [введение] чрезвычайного положения и ожидает новой волны беженцев из Украины отмечается в публикации

По мнению Berliner Zeitung, если это случится, то и без того тяжелая ситуация с мигрантами в ЕС превратится в настоящий кризис.

Ранее чешское издание Lidovky написало о том, что европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них грядущей зимой. По мнению журналистов, большая часть территории Украины не будет готова к холодам, что вызовет массовый отток населения в Европу.