Экс-премьер Польши: если Украина вступит в Евросоюз, возможен Polexit

В Польше предсказали Polexit в случае вступления Украины в Евросоюз Экс-премьер Польши: если Украина вступит в Евросоюз, возможен Polexit

Москва25 июн Вести.Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet заявил, что включение Украины в состав Евросоюза может спровоцировать выход Польши из объединения.

Вступление Украины в ЕС? Это усилит тенденцию к Polexit утверждает политик

Варшава может прийти к выводу, что теряет финансирование, конкурентные преимущества и возможность отстаивать собственные интересы при подобном сценарии, указал Миллер.

Помимо того, присоединение Киева к ЕС может мощно ударить по польскому аграрному сектору и ускорить превращение Варшавы в плательщика-нетто в бюджет евросодружества, так как Украина станет крупнейшей и одновременно беднейшей страной сообщества, предположил он.

Это означало бы огромную нагрузку на бюджет Евросоюза констатировал экс-премьер

Ранее спикер польского парламента (Сейма) Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина не сможет получить согласие Польши на вступление в Евросоюз, пока не выполнит условия Варшавы.