Трамп: Зеленский отказался брать очень мощные боеприпасы США Трамп заявил, что Зеленский отказался от мощных боеприпасов США

Москва1 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался брать "очень мощные" американские боеприпасы. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Есть боеприпасы, которые президент Зеленский отказался брать, но это очень мощные боеприпасы сказал глава Белого дома

Трамп назвал причиной этого то, что у Зеленского не было для этого самолетов и всего необходимого.

Кроме того, в ходе этого интервью американский лидер заявил об активном пополнении арсеналов США в последние полгода. Также Трамп, в частности, сообщил, что отверг предложение иранских властей об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы по прекращению огня.