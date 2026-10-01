Москва1 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался брать "очень мощные" американские боеприпасы. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью журналу Time.
Есть боеприпасы, которые президент Зеленский отказался брать, но это очень мощные боеприпасысказал глава Белого дома
Трамп назвал причиной этого то, что у Зеленского не было для этого самолетов и всего необходимого.
Кроме того, в ходе этого интервью американский лидер заявил об активном пополнении арсеналов США в последние полгода. Также Трамп, в частности, сообщил, что отверг предложение иранских властей об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы по прекращению огня.