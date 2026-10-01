Трамп заявил об активном пополнении арсеналов США в последние полгода Трамп: США активно пополняли арсеналы в последние полгода

Москва1 окт Вести.На протяжении последнего полугода США активно наращивали свои запасы вооружений. Такое заявление американский президент Дональд Трамп сделал в интервью журналу Time.

По словам главы Белого дома, у США много оружия.

Вы знаете, мы пополняли запасы в последние полгода указал Трамп

Он отметил, что бывший президент США Джо Байден передал огромное количество боеприпасов Украине. Как заметил Трамп, число переданных Киеву боеприпасов намного превышает количество, которое было израсходовано самими Штатами.

Но мы в отличной форме… и сейчас активно наращиваем запасы и сохраняем их у себя. А потом мы передадим их другим - нашим союзникам заявил Трамп

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее объявил о создании в составе ВС США нового Автономного боевого командования (Autonomous Warfare Command). Оно будет специализироваться на беспилотных системах. Командование, как заметил Хегсет, полноценно начнет работать в октябре 2027 года.