Москва1 окт Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании в составе вооруженных сил США нового Автономного боевого командования (Autonomous Warfare Command), специализирующегося на беспилотных системах.

Новая структура формируется для масштабного развития автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил, рассказал министр, выступая перед военными на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико в штате Вирджиния. Этот процесс он назвал "самым стремительным преобразованием в мирное время за всю современную военную историю".

Командование начнет полноценную работу в октябре 2027 года. По словам Хегсета, на начальном этапе его возглавит помощник шефа Пентагона Оуэн Уэст.

Новая структура знаменует собой пересмотр подходов Пентагона к закупке, испытаниям и развертыванию беспилотников и других передовых технологий, отметил Хегсет.

Президент США Дональд Трамп инициативу поддерживает, хотя, по признанию министра, она, вероятно, столкнется с внутриведомственным сопротивлением – полномочия по испытаниям и закупкам вооружений исторически делегированы отдельным видам вооруженных сил, например, Сухопутным войскам и Военно-морским силам.

Агентство Associated Press обратило внимание, что Хегсет сделал объявление на фоне тупиковой ситуации в конфликте США и Ирана, который вынудил американские силы израсходовать сотни дорогостоящих ракет-перехватчиков. Пентагон сейчас добивается утроения расходов на ведение автономных боевых действий, запросив рекордные 74 млрд долларов на технологии, связанные с беспилотниками и средствами борьбы с ними.

Ранее на том же выступлении в Куантико стало известно, что в руководство другого нового подразделения Пентагона – по изучению перспективных методов ведения войны – войдет американский бизнесмен Илон Маск.