Маск войдет в руководство структуры Пентагона по будущим методам ведения войны Хегсет: Маск войдет в руководство структуры по будущим методам ведения войны

Москва1 окт Вести.Американский бизнесмен Илон Маск войдет в руководство нового подразделения Пентагона по изучению перспективных способов ведения боевых действий.

Об этом сообщил американский военный министр Пит Хегсет во время выступления на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния), его слова передает агентство ТАСС.

Он отметил, что в Пентагоне появится подразделение, основной задачей которого станет "изучение будущих методов ведения боевых действий".

Наряду с [заместителем военного министра по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам], главным инженером Пентагона Эмилем Майклом им будут руководить лучшие умы нашей страны - Илон Маск, [основатель оборонной компании Anduril Industries] Палмер Лаки и [бывший спикер Палаты представителей Конгресса США] Ньют Гингрич заявил Хегсет

По словам Хегсета, новое подразделение не призвано разрабатывать новые стратегии или подходы в отношении вооруженных сил, поскольку эта работа и так уже выполняется. Его миссия — оценка будущего с креативной точки зрения, выявление областей, которые необходимо покорить, и возможностей, которые нужно отточить.

Хегсет подчеркнул, что создание командования по беспилотным системам следовало инициировать еще десятилетие назад.

Нам нужно смотреть в будущее, чтобы достичь технологического и военного доминирования на поле боя на десятилетия вперед добавил глава Пентагона

Между тем, ранее главы крупных американских технологических компаний подписали соглашение с американским лидером Дональдом Трампом о механизмах контроля за безопасностью передовых моделей искусственного интеллекта. "Соглашение Белого дома по суперинтеллекту" подписали Дженсен Хуанг из Nvidia, Грег Брокман из OpenAI, Дарио Амодеи из Anthropic, Сундар Пичаи из Google, Илон Маск, представляющий XAI, а также глава компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг.