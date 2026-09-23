Премьер-министр Британии Бернэм объявил о создании ИИ-альянса с США

Бернэм: Великобритания и США создадут альянс в области ИИ Премьер-министр Британии Бернэм объявил о создании ИИ-альянса с США

Москва23 сен Вести.Британия и США создают новое оборонное партнерство в области искусственного интеллекта (ИИ), направленное на защиту критически важной национальной инфраструктуры, заявил британский премьер-министр Энди Бернэм в ходе выступления на Генассамблее ООН​​​.

Сегодня я объявляю, что мы разрабатываем новое оборонное партнерство в области ИИ с США для защиты нашей критически важной национальной инфраструктуры отметил Бернэм

Премьер-министр Британии хотел бы сделать тему ИИ ключевой в рамках председательства Британии в G20 в 2027 году.

Лондон сосредоточится на согласовании единого набора мировых условий и стандартов, которые обеспечат необходимую прозрачность, доступ к технологиям, а также общую готовность и безопасность при развитии ИИ, заявил Бернэм.

Президент США Дональд Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта (Artificial intelligence Force, AI Force), которые призваны помогать развитию ИИ и бороться с нарушениями в этой области.

Кроме того, глава Белого дома предложил изменить термин "искусственный интеллект" на "высший интеллект", "экстремальный интеллект" и "верховный интеллект".