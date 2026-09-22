Москва22 сен Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм на встрече с американским лидером Дональдом Трампом 22 сентября собирается убедить его завершить конфликт с Ираном.

Об этом он рассказал британским журналистам по пути в Нью-Йорк.

Разумеется, смысл в том, что мы хотим как можно скорее положить конец конфликту и готовы внести свой вклад цитирует премьера издание Guardian

Источник газеты в британском правительстве отметил, что Бернэм собирается развивать отношения с главой Белого дома по "третьему пути". Он намерен занимать менее конфронтационную позицию, чем премьер-министр Канады Марк Карни, а также избегать "публичного заискивания".

Ранее Трамп заявил, что находится на стадии принятия решения по вопросу конфликта с Ираном. По словам журналиста Fox News Трея Йингста, американский лидер назвал три варианта развития событий: заключить сделку с Ираном, ослабить его или уничтожить.