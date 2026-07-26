Бернем заявил, что при необходимости будет критиковать Трампа Бернем не исключил критики Трампа ради интересов Британии

Москва26 июл Вести.Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что готов публично выступить с критикой американского лидера Дональда Трампа, если сочтет это необходимым для защиты национальных интересов Великобритании. Его слова передает BBC.

Отвечая на вопрос издания, готов ли он критиковать Трампа, если сочтет это уместным, Бернем подтвердил такую готовность.

Я не могу в любой момент сказать, что не буду придерживаться иного мнения, отличного от его, что мне не придется озвучивать другую идею, которая будет правильной для Британии сказал он

Бернем подчеркнул, его первый разговор с президентом США прошел хорошо, а сам Трамп показался ему очень приветливым. Однако, когда его дважды спросили, доверяет ли он американскому лидеру, премьер-министр не дал прямого ответа. Он лишь отметил, что ситуация в мире меняется, поэтому события нужно оценивать по мере их развития.

Ранее журналист ИС "Вести" Александр Хабаров в интервью Владимиру Соловьёву заявил, что частая смена премьер-министров в Великобритании свидетельствует о глубоком политическом и экономическом кризисе.