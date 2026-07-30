Politico: Нетаньяху старается избегать требований к Трампу по Ирану СМИ: Нетаньяху избегает требований к Трампу по Ирану из-за ухудшения отношений

Москва30 июл Вести.Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху старается не выступать с требованиями к американскому лидеру Дональду Трампу относительно Ирана и придерживаться осторожного подхода на фоне охлаждения отношений.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В своей последней попытке повлиять на подход администрации Трампа к войне с Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху воздерживается от призывов к каким-либо конкретным действиям, ограничиваясь пока лишь советами и информацией сказано в публикации

Такой подход, по мнению издания, является негласным свидетельством того, что Нетаньяху следует проявлять осторожность в отношении американского лидера Дональда Трампа, поскольку израильский авторитет в Белом доме низок.

Так, в статье указано, что в ходе встречи, которая продлилась больше часа, Нетаньяху и Трамп обсудили несколько вариантов развития войны с Ираном. При этом израильский премьер не выступал за какие-то конкретные действия, но подробно рассматривал каждый из возможных путей развития событий

Белый дом был недоволен действиями Нетаньяху в ходе иранского конфликта, а Трамп крайне негативно относится к требованиям [со стороны Израиля] отмечается в тексте

Ранее стало известно, что визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон показал ослабление его позиций в диалоге с администрацией США.

Кроме того, сообщалось, что Трамп сознательно уклоняется от очных встреч с Биньямином Нетаньяху, так как не желает его видеть.