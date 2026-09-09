Британия предупредила США об ограничениях против израильских поселений Axios: Бернем предупредил Трампа об ограничениях против израильских поселений

Москва9 сен Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем предупредил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о планах ввести ограничения против израильских поселений. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По информации журналистов, глава Белого дома не возражал против планов Лондона и не просил Бернема сменить выбранный курс.

Британский премьер Энди Бернем проинформировал президента Трампа перед объявлением санкций (против поселений Израиля. - прим. ред.) говорится в публикации

Кроме того, по утверждению портала, американские чиновники заявили коллегам из Британии, что разделяют их озабоченность касательно политики Израиля на Западном берегу.

Ранее министр иностранных дел Британии Эд Милибенд объявил, что Лондон намерен ввести запрет на покупку товаров из израильских поселений на Западном берегу Иордана. Ограничения также затронут отдельных физических лиц, которые оказывают услуги по строительству новых поселений, включая работу в сферах инфраструктуры, финансов и недвижимости.

После этого стало известно, что Израиль в качестве ответной меры закрывает британское консульство в Иерусалиме и запрещает въезд 12 политикам королевства.