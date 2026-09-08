Лондон анонсировал новые санкции в отношении израильских поселений Британия запретит импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу

Москва8 сен Вести.Великобритания введет запрет на импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил глава британского МИД Эд Милибэнд, выступая в Палате общин.

Британский министр анонсировал новый санкционный режим, который будет учитывать религиозные исключения.

Мы введем запрет на импорт товаров из незаконных поселений на оккупированных территориях сказал Милибэнд

По его словам, ограничения также затронут отдельных физических лиц, которые оказывают услуги, связанные со строительством новых поселений, включая работу в сферах инфраструктуры, финансов и недвижимости.

Ранее американский посол в Израиле обвинил Милибэнда в "ненависти к евреям" после публикации видео о ситуации в секторе Газа. Сам глава британского МИД при этом родился в семье польских евреев.