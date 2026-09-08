Москва8 сен Вести.Израиль закрывает консульство Великобритании в Иерусалиме и запрещает въезд 12 политикам королевства в ответ на санкции Лондона из-за Палестины, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Также еврейское государство выдворит британцев из Международного центра помощи Газе в городе Кирьят-Гат и прекратит британскую деятельность по подготовке палестинской администрации на Западном берегу реки Иордан.

Британское консульство в Иерусалиме будет закрыто… Въезд в страну будет запрещен 12 британским избранным представителям и гражданам, участвующим в антиизраильской и антисемитской деятельности… Тот, кто действует против Израиля, столкнется с ответными действиями Израиля и потеряет свое влияние и актуальность в регионе написал Саар в соцсети X

Ранее глава МИД Великобритании Эд Милибенд объявил, что Лондон введет запрет на покупку товаров из израильских поселений на Западном берегу Иордана. Санкции также затронут отдельных физических лиц, которые оказывают услуги по строительству новых поселений, включая работу в сферах инфраструктуры, финансов и недвижимости.