Москва24 июл Вести.Посол Малайзии в Соединенных Штатах Шахрул Икрам Яакоб был вызван в Госдепартамент США для объяснений по поводу курса Куала-Лумпура, который не признает Израиль и закрывает въезд его гражданам. Об этом рассказал глава МИД Малайзии Мохамад Хасан.

Это всегда было политикой Малайзии. Мы не признаем государство Израиль или сионистский режим. Такова наша давняя позиция заявил Хасан, чьи слова приводит национальное информагентство Bernama

Как пояснил министр, малайзийский дипломат довел до американской стороны, что непризнание Израиля представляет собой давнюю и неизменную государственную линию страны. Хасан также сообщил, что недавно на территорию Малайзии въехал обладатель двойного гражданства США и Израиля, воспользовавшись американским паспортом. Когда власти установили, что он является и гражданином Израиля, ему предложили покинуть страну.

Днем ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вновь подтвердил, что государство продолжит запрещать въезд израильским гражданам, несмотря на критику восьми членов Конгресса США. По его словам, в основе этой политики лежит приверженность Малайзии защите прав палестинцев и неприятие продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

Ранее восемь американских конгрессменов-демократов обратились к госсекретарю США Марко Рубио с призывом пересмотреть военное и экономическое взаимодействие с Малайзией, в том числе рассмотреть приостановку финансирования программ военной подготовки, - после заявлений Анвара о депортации выявленных в стране граждан Израиля.

В пятницу в Куала-Лумпуре намечена акция протеста у американского посольства. Три малайзийские неправительственные организации собираются вручить дипломатам США меморандум с протестом против, по их мнению, давления Вашингтона на суверенную внешнюю политику Малайзии. Участники акции подчеркивают, что страна самостоятельно формирует свой внешнеполитический курс и правила въезда для иностранцев.