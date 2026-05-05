WP: демократы в конгрессе США призвали раскрыть данные о ядерном оружии Израиля

Демократы потребовали от Трампа признать наличие ЯО у Израиля, пишут СМИ WP: демократы в конгрессе США призвали раскрыть данные о ядерном оружии Израиля

Москва5 мая Вести.Группа демократов в палате представителей Соединенных Штатов призвала администрацию президента Дональда Трампа публично признать наличие у Израиля ядерной программы. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо законодателей американскому госсекретарю Марко Рубио.

По информации журналистов, письмо подписали более 20 законодателей во главе с конгрессменом Хоакином Кастро.

Группа демократов из палаты представителей призывает администрацию Трампа публично признать необъявленную израильскую программу создания ядерного оружия следует из публикации

Как отметили авторы письма, США не могут выработать последовательную политику нераспространения для Ближнего Востока, сохраняя при этом молчание о ядерном оружейном потенциале одной из сторон конфликта.

Газета пишет, что законодатели запросили у американской администрации информацию об израильской ядерной программе, включая сведения о возможностях по обогащению и местах производства расщепляющихся материалов.

Издание напомнило, что Израиль не признает наличие у себя ядерной оружейной программы.