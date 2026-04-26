Власти США не будут выдавать грин-карту участникам пропалестинских акций NYT: США могут отказать в получении грин-карты участникам пропалестинских акций

Москва26 апр Вести.Американские власти откажут заявителям на грин-карту – удостоверение, которое позволяет легализоваться в стране, – если выяснят, что те принимали участие в акциях в поддержку Палестины или сжигали флаги США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на служебные документы министерства внутренней безопасности (МВБ).

Отмечается, что теперь ведомство предусматривает отказ в выдаче грин-карт в случае участия мигрантов "в пропалестинских протестах в университетах" или написания ими "постов с критикой Израиля в соцсетях". Также, согласно новому руководству, иностранцу не выдадут грин-карту, если власти установят, что тот сжигал флаг США.

В публикации издания говорится, что сотрудникам иммиграционных служб дано указание тщательно проверять заявителей, которые поощряют антисемитизм "посредством устных или физических действий.

Как пишет газета, в документах МВБ среди факторов, которые могут послужить основанием для отклонения заявки на грин-карту, значится "поддержка "подрывных" идеологий".

Новые ограничения навеяны антимиграционными распоряжениями президента США Дональда Трампа. В прошлом году его администрация приказала лишить Гарвардский университет права принимать иностранных студентов.

Ранее вуз охватили масштабные пропалестинские протесты. Студенты организовывали палаточные лагеря, требуя от руководства Гарварда прекратить поддержку Израиля в конфликте в секторе Газа.