В США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами В аэропортах США стали задерживать иностранцев с истекшим сроком визы

Москва29 июл Вести.В американских аэропортах массово задерживают во время внутренних перелетов иностранцев с просроченными визами. В том числе тех, кто обладает действующим разрешением на работу в стране, или состоит в браке с гражданином США.

Задержания проводятся в связи с расширением сотрудничества администрации транспортной безопасности (TSA) и иммиграционной службы (ICE), пишет газета The New York Times.

Администрация Трампа начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами США во время их поездок через аэропорты, включая супругов американцев говорится в публикации

По информации издания, ряд задержанных находились в легальном "сером" статусе. Это означает, что они подали документы на продление виз, получение грин-карт и имели право на работу. Ранее таких лиц, если они не попадали в поле зрения полиции по подозрению в совершении преступлений, практически никогда не задерживали.

Ранее стало известно о планах Белого дома открыть в штате Луизиана пункт временного содержания семей мигрантов и детей без сопровождения. Он будет вмещать свыше 500 человек. Таким образом власти США хотят ускорить их депортацию.