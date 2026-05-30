Американские силовики применили газ против протестующих Американская полиция применила газ против демонстрантов в Нью-Джерси

Москва30 мая Вести.В американском городе Ньюарк полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста, проходившей возле центра содержания мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в демонстрации участвуют десятки человек. Надписи на плакатах указывают на то, что протестующие требуют освобождения людей, задержанных Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

За порядком на месте следят многочисленные сотрудники правоохранительных органов, оснащенные пластиковыми щитами. Также в районе протеста был замечен отряд конной полиции.

Акции у учреждения, куда доставляют нелегальных мигрантов, продолжаются уже несколько дней. За это время силовики не раз применяли против демонстрантов специальные средства.