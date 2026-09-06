Американский посол раскритиковал британского министра за "ненависть к евреям" Посол США в Израиле Хакаби обвинил главу МИД Британии Милибэнда в антисемитизме

Москва6 сен Вести.Посол США в Израиле Майк Хакаби обвинил министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда в ненависти к евреям, сообщает Daily Mail. Поводом стало заявление главы британского МИД о том, что в сектор Газа не допускаются медикаменты, что, по его словам, привело к гибели детей.

Милибэнд, который сам является евреем, опубликовал в Instagram (Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, в котором рассказал о встрече с людьми, побывавшими в Газе.

Это ужасно, что там происходит. Люди рассказывали мне, что медикаменты блокируются, дети умирают в ожидании жизненно важного лечения. Как правительство Великобритании, как сказал премьер, мы должны действовать и действовать более решительно заявил он

Однако Хакаби жестко ответил на это заявление.

Британцы потеряли рассудок. Ненависть к евреям в их правительстве не знает границ и не знает фактов написал американский дипломат в ответ на публикацию Милибэнда

МИД Израиля также выступил с опровержением.

Если бы министр иностранных дел интересовался фактами, а не историями, он знал бы, что нет абсолютно никаких ограничений на ввоз медикаментов в сектор Газа, что с момента прекращения огня туда поступило 22,5 тыс. тонн медицинских грузов и что жители Газы выезжают для лечения, в том числе 200 человек только за последние две недели заявили в ведомстве

На этом фоне премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем готовит возможные санкции против Израиля, включая запрет на торговлю с поселениями на Западном берегу, несмотря на предостережения Вашингтона. В Лондоне, однако, уже звучат голоса противников такого шага. Теневой министр иностранных дел Том Тугендхат предупредил, что санкции могут подорвать национальную безопасность Британии, напомнив, что Израиль является одним из ключевых партнеров по разведке.

Многие инциденты не произошли именно благодаря сотрудничеству с израильскими источниками, которые помогали защищать британцев от террористических атак цитирует его Daily Mail

Ранее отмечалось, что новый глава МО Британии стремится восстановить отношения Лондона с главой Белого дома Дональдом Трампом, выдвигая инициативу сотрудничества по работе над открытием Ормузского пролива. Тем временем новый британский премьер-министр Бернем заявил, что при необходимости будет критиковать Трампа, если это будет необходимо для национальных интересов страны.