Новый глава МО Британии стремится восстановить отношения Лондона и США Telegraph: глава МО Британии Стритинг хочет восстановить отношения Лондона с США

Москва26 июл Вести.Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг хочет восстановить отношения Лондона с главой Белого дома Дональдом Трампом, выдвигая инициативу сотрудничества по работе над открытием Ормузского пролива. Об этом сообщила газета Telegraph.

Как отмечает газета, глава Минобороны провел "очень теплую беседу" с главой Пентагона Питом Хегсетом, обсудив ситуацию вокруг Ормузского пролива.

Также в разговоре обсуждались обязательства Великобритании по расходам на оборону в рамках НАТО и возможность проведения в Лондоне конференции, посвященной вопросу сотрудничества в создании международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Уэс Стритинг стремится наладить отношения Великобритании с Дональдом Трампом, "сотрудничая" в вопросе открытия Ормузского пролива и обещая модернизировать вооруженные силы сказано в публикации

Ранее новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем принял решение не отзывать согласие на использование Соединенными Штатами британских военных баз для ударов по Ирану, которое было выдано его предшественником Киром Стармером.

Также правительство Великобритании договорилось с Евросоюзом о присоединении к программе военного финансирования Украины объемом 90 млрд евро.