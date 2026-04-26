Стармер в разговоре по телефону с Трампом передал пожелания ему и его супруге

Стармер в ходе телефонного разговора с Трампом передал пожелания ему и его жене Стармер в разговоре по телефону с Трампом передал пожелания ему и его супруге

Москва26 апр Вести.Британский премьер-министр Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой во время проходившего накануне ужина в Вашингтоне. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина Великобритании.

Стармер осудил инцидент со стрельбой во время мероприятия с участием Трампа и корреспондентов Белого дома. Британский политик назвал неприемлемым насилие против демократических институтов и свободы прессы. Стармер также передал свои наилучшие пожелания Трампу и его супруге Мелании Трамп, а также пожелал выздоровления раненому сотруднику Секретной службы США, информировали в канцелярии британского премьера.

Кроме того, Стармер и Трамп затронули вопрос судоходства в Ормузском проливе, глава правительства Великобритании сообщил о последних шагах при реализации совместной с французским лидером Эммануэлем Макроном инициативы по восстановлению судоходства по этой водной артерии.

В субботу в гостинице Washington Hills, где проходил ужин с участием представителей президента США и корреспондентов Белого дома, произошла стрельба. Ранение получил один из агентов Секретной службы, все присутствовавшие на ужине были эвакированы.

Как сообщалось, стрелявший был задержан. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии.