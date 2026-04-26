Моди обратился к Трампу после инцидента со стрельбой в Вашингтоне Моди пожелал Трампу благополучия после стрельбы в отеле Hilton

Москва26 апр Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал благополучия президенту США Дональду Трампу после стрельбы в отеле Hilton в Вашингтоне. Он опубликовал пост в социальной сети X.

Моди подчеркнул, что насилие недопустимо в демократическом обществе. По его словам, такие действия должны быть решительно осуждены.

С облегчением узнал, что президент Трамп, первая леди [Мелания Трамп] и вице-президент [Джей Ди Вэнс] находятся в безопасности и не получили травм после недавнего инцидента в отеле в Вашингтоне. Выражаю наилучшие пожелания их дальнейшей безопасности и благополучия написал премьер Индии

Ранее ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп, был прерван из-за инцидента со стрельбой. Американский лидер не пострадал. Нападавшего, вооруженного дробовиком, задержали и установили его личность.