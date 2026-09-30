Главы IT-компаний подписали с Трампом документ о контроле безопасности ИИ

Главы IT-компаний США подписали с Трампом соглашение о контроле безопасности ИИ Главы IT-компаний подписали с Трампом документ о контроле безопасности ИИ

Москва30 сен Вести.Главы крупных американских технологических компаний подписали соглашение с американским лидером Дональдом Трампом о механизмах контроля за безопасностью передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Документ опубликован на странице Трампа в соцсети Truth Social.

Каждая компания, обучающая и развертывающая передовые модели, должна иметь надежные внутренние процессы и меры контроля говорится в документе

В материале сказано, что цели этого – добиться того, чтобы технологии "вели себя должным образом", а любые проблемы оперативно были решены.

"Соглашение Белого дома по суперинтеллекту" подписали Дженсен Хуанг из Nvidia, Грег Брокман из OpenAI, Дарио Амодеи из Anthropic, Сундар Пичаи из Google, Илон Маск, представляющий XAI, а также глава Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг.

В документе прописаны обязательства контролировать возможности моделей при обучении, защищать системы от несанкционированного доступа, а также привлекать независимых аудиторов. Также компании договорились создать специальные внутренние команды и комитеты.

Документ не имеет юридической силы.

Ранее компания Anthropic предупредила инвесторов о рисках искусственного интеллекта.