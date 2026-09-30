Искусственный интеллект в США переименован в суперинтеллект

Трамп подписал указ о переименовании ИИ в суперинтеллект Искусственный интеллект в США переименован в суперинтеллект

Москва30 сен Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, согласно которому в официальной терминологии правительства страны искусственный интеллект будет переименован в суперинтеллект.

Об этом сообщается в пресс-релизе американской администрации.

В распространенном пресс-службой Белого дома сообщении говорится, что терминология правительства должна отражать безграничные возможности подобных технологий.

В связи с этим термин "суперинтеллект" гораздо более точно отражает перспективы, потенциал и стремительно развивающиеся возможности этих технологий сообщается в указе

Теперь ведомства и другие правительственные структуры должны использовать термин "суперинтеллект" в официальной переписке, публичных сообщениях, на сайтах, в докладах и прочих документах, которые не являются законодательными актами.

Ранее Трамп сообщил, что ему не нравится название "искусственный интеллект". По его мнению, гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы "высший интеллект" (ВИ), "экстремальный интеллект" (ЭИ) или "верховный интеллект" (ВИ).