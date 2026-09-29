Axios: Пентагон намерен бороться с вмешательством в выборы США с помощью ИИ

США будут бороться с вмешательством в выборы при помощи ИИ Axios: Пентагон намерен бороться с вмешательством в выборы США с помощью ИИ

Москва29 сен Вести.Министр обороны США Пит Хегсет поручил Пентагону использовать разведку и киберпространство для выявления и противодействия иностранному вмешательству в промежуточные выборы в Конгресс. Об этом сообщает портал Axios.

Не предполагается, что военнослужащие лично будут присутствовать на избирательных участках, однако президент США Дональд Трамп отказался исключать такую возможность.

В рамках этой инициативы будут задействованы самые передовые технологии искусственного интеллекта говорится в материале

Ранее Трамп пообещал принять меры по защите системы проведения выборов в США от вмешательства из-за рубежа.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал ИС "Вести" о том, что американский лидер понимает, что Республиканская партия гарантированно проиграет промежуточные выборы в Конгресс. Именно поэтому выступил с обращением к нации, в котором заявил о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны.