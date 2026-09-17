Москва17 сенВести.Пентагон почти 30 лет откладывал обновление устаревших компьютерных сетей, что создало дополнительные риски для нацбезопасности США. Об этом заявил глава киберкомандования армии США генерал-лейтенант Пол Стэнтон.
Уточняется, что вместо обновления сетей ведомство сосредоточило финансирование на передовых вооружениях.
Мы откладывали и переносили обслуживание и поддержку наших систем, подвергая себя потенциальной опасности. Больше нетприводит слова Стэнтона газета Washington Post
Подчеркивается, что Пентагон столкнулся с десятикратным ростом числа уязвимостей в системах кибербезопасности из-за развития искусственного интеллекта. Обновление систем, по данным издания, потребует "значительного времени".
14 сентября сообщалось, что хаос, который складывается в Пентагоне при нынешнем главе военного ведомства США Пите Хегсете, мешает решать приоритетные задачи по обеспечению безопасности страны.