На Западе заявили, что Пентагон годами откладывал обновление компьютерных сетей WP: Пентагон годами не обновлял компьютерные сети, создав риски безопасности США

Москва17 сен Вести.Пентагон почти 30 лет откладывал обновление устаревших компьютерных сетей, что создало дополнительные риски для нацбезопасности США. Об этом заявил глава киберкомандования армии США генерал-лейтенант Пол Стэнтон.

Уточняется, что вместо обновления сетей ведомство сосредоточило финансирование на передовых вооружениях.

Мы откладывали и переносили обслуживание и поддержку наших систем, подвергая себя потенциальной опасности​​​. Больше нет приводит слова Стэнтона газета Washington Post

Подчеркивается, что Пентагон столкнулся с десятикратным ростом числа уязвимостей в системах кибербезопасности из-за развития искусственного интеллекта. Обновление систем, по данным издания, потребует "значительного времени".

14 сентября сообщалось, что хаос, который складывается в Пентагоне при нынешнем главе военного ведомства США Пите Хегсете, мешает решать приоритетные задачи по обеспечению безопасности страны.