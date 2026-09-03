Москва3 сен Вести.Деятельность главы Пентагона Пита Хегсета мешает модернизации Сухопутных войск США, сообщает телеканал CNN.

Министр армии США Дэниел Дрисколл ушел в отставку и выразил опасения в связи с распоряжениями Хегсета об отставке генералов, ответственных за боеготовность и реформирование армии.

Многие источники CNN согласились с заявлением Дрисколла о том, что Хегсет мешает армии приспособиться к условиям ведения боевых действий в XXI веке с учетом растущей важности беспилотников (БПЛА).

Вместо этого Хегсет уделяет первоочередное внимание поддержанию собственного образа "американского бойца" и возрождению истинного, по его мнению, воинского духа среди военнослужащих, отмечает CNN.

Всех несогласных представителей военного командования Хегсет выживает, заключает CNN.