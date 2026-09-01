СМИ сообщили об отставке министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла WSJ: министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку

Москва1 сен Вести.Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл подал заявление об уходе после нескольких месяцев разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По сведениям издания, Дрисколл может покинуть Пентагон в ближайшие дни.

Представитель Белого дома Анна Келли высоко оценила его работу, отметив вклад Дрисколла в реализацию курса президента Дональда Трампа, повышение боеготовности армии США и содействие российско-украинским переговорам.

Официальные причины отставки пока не объявлены. Сам Дрисколл публично эту информацию не комментировал.

В ноябре 2025 года Трамп включил Дрисколла в состав делегации по урегулированию конфликта на Украине. В феврале 2026-го глава американской армии участвовал в трехсторонних переговорах представителей России, США и Украины в Женеве.

Телеканал NBC ранее передал, что Дрисколл хотел бы покинуть свой пост уже в сентябре.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает кандидатуру официального представителя Шона Парнелла на должность министра армии США.