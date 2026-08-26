NBC: министр армии США Дрисколл хочет уйти в отставку уже в сентябре

СМИ: министр армии США сообщил соратникам, что хочет уйти в отставку в сентябре NBC: министр армии США Дрисколл хочет уйти в отставку уже в сентябре

Москва26 авг Вести.Министр армии США Дэниел Дрисколл хотел бы покинуть свой пост уже в сентябре, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Представители администрации американского президента Дональда Трампа хотят, чтобы Дрисколл не уходил в отставку как минимум до конца года.

Дрисколл сообщил своим близким соратникам, что хотел бы уйти в отставку со Дня труда говорится в материале

В этом году День труда в США выпадает на 7 сентября.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Дрисколл может уйти в отставку до конца года на фоне разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом. Уточнялось, что в таком случае Сухопутные войска США останутся без руководителя, утвержденного Сенатом.