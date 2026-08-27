СМИ сообщили, кого Хегсет рассматривает на пост министра армии США Hill: Хегсет может назначить пресс-секретаря Пентагона министром армии США

Москва27 авг Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает кандидатуру официального представителя Шона Парнелла на должность министра армии США. Об этом пишет издание Hill со ссылкой на источники.

Отмечается, что Парнелл входит в шорт-лист претендентов Хегсета на замену действующего руководителя оборонного ведомства Дэниела Дрисколла.

Хегсет рассматривает кандидатуру своего главного пресс-секретаря Шона Парнелла на пост министра армии вместо Дэниела Дрисколла говорится в материале

В частных разговорах, как подчеркивается, Парнелл выразил заинтересованность в новой должности.

Телеканал NBC накануне передал, что Дрисколл хотел бы покинуть свой пост уже в сентябре. Уточнялось, что представители администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Дрисколл не уходил в отставку как минимум до конца года.