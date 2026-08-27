Москва27 авгВести.Глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает кандидатуру официального представителя Шона Парнелла на должность министра армии США. Об этом пишет издание Hill со ссылкой на источники.
Отмечается, что Парнелл входит в шорт-лист претендентов Хегсета на замену действующего руководителя оборонного ведомства Дэниела Дрисколла.
Хегсет рассматривает кандидатуру своего главного пресс-секретаря Шона Парнелла на пост министра армии вместо Дэниела Дрисколлаговорится в материале
В частных разговорах, как подчеркивается, Парнелл выразил заинтересованность в новой должности.
Телеканал NBC накануне передал, что Дрисколл хотел бы покинуть свой пост уже в сентябре. Уточнялось, что представители администрации президента США Дональда Трампа хотят, чтобы Дрисколл не уходил в отставку как минимум до конца года.