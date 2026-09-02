Москва2 сен Вести.Кадровая политика главы Пентагона США Пита Хегсета вызывает недоумение. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог, американист Кирилл Бенедиктов.

По его словам, армия США сейчас находится в управленческом кризисе, поскольку Хегсет значительно сократил высший офицерский состав.

Соединенные Штаты в плане военной своей машины сейчас находятся в кризисе, причем в кризисе прежде всего управленческом. Конфликт между Хегсетом и [министром сухопутных войск США Дениелом] Дрисколлом, выплеснувшийся на поверхность, оказывается, тлел несколько месяцев. Как выяснилось, значит, по инсайдам, которые сейчас публикуют американские СМИ, уже несколько месяцев ждали этой отставки Дрисколла. Дрисколл перед уходом сделал красиво. Он неделю назад встретился с Трампом в Белом доме и рассказал ему всю правду-матку, на самом деле, что происходит в армии. То есть он буквально вот все рассказал, как есть. Он рассказал, что уволены генералы, причем генералы достойные. Впервые в истории новейшей Соединенных Штатов значит, количество генералов армии существенно меньше штатного расписания, на самом деле. Кадровая политика Хегсета вызывает, ну, мягко говоря, недоумение. Как говорится, бегущий лейтенант вызывает смех, бегущий майор вызывает недоумение. Вот сейчас эта стадия недоумения, а бегущий генерал вызывает панику. Но на самом деле, вот до паники еще, наверно, пока не дошло, но вот недоумение уже есть