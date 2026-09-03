Пресс-секретарь главы Пентагона стал претендентом на замену Дрисколлу Пресс-секретарь Хегсета является главным кандидатом на пост министра армии США

Москва3 сен Вести.Пресс-секретарь главы Пентагона Пита Хегсета Шон Парнелл, является одним из главных претендентов на пост министра армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом изданию Semafor сообщили несколько представителей администрации президента США Дональда Трампа и люди, знакомые с ситуацией.

Парнелл пока не получил официального назначения, и неизвестно, когда президент Дональд Трамп объявит о преемнике Дэниела Дрисколла, который ушел в отставку в начале этой недели.

Но многие в администрации поддерживают кандидатуру Парнелла, который близок к министру обороны Питу Хегсету и занимает свою нынешнюю должность с начала второго президентского срока Трампа.

Все в СМИ говорят, что в армии нет стабильности из-за всех этих кадровых перестановок Хегсета сказал один из представителей Белого дома

По его словам, Парнелл работает в Пентагоне с самого начала и знает все тонкости армейской службы.

Ему не придется привыкать к новой должности министра армии, и это привлекает Белый дом отметил источник

Парнелл, ветеран войны в Афганистане, который в 2021 году неудачно баллотировался в Сенат, прославился своими перепалками с прессой. Это качество пришлось по душе Хегсету, который хочет видеть Парнелла на этой должности, как сообщил второй представитель администрации.

Газета The Wall Street Journal накануне написала, что Дрисколл подал заявление об уходе после нескольких месяцев разногласий с Хегсетом.

Между тем телеканал NBC отмечал, что представители администрации президента США Дональда Трампа хотели, чтобы Дрисколл не уходил в отставку как минимум до конца года.