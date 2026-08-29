Хегсет опроверг информацию о намерении баллотироваться в президенты США

Хегсет опроверг сообщения о желании баллотироваться на пост президента США Хегсет опроверг информацию о намерении баллотироваться в президенты США

Москва29 авг Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг утверждения телеканала NBC News о планах баллотироваться на пост президента США в 2028 году.

Хегсет отметил в соцсети X, то эти утверждения являются "абсолютной ложью", а его главная цель – "сделать военное министерство снова великим".

Глава Пентагона выразил недовольство тем, что NBC News распространяет недостоверные сведения, ссылаясь на анонимные источники.

NBC News утверждает, что Хегсет и его супруга Дженнифер на протяжении нескольких месяцев якобы обсуждали возможность участия Хегсета в президентской гонке. По данным телеканала, министр делился этими планами с близким окружением.

Газета The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп в частных беседах с представителями Республиканской партии выразил желание видеть вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на высший государственный пост на следующих выборах.