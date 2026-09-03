Москва3 сенВести.Дэниел Дрисколл подтвердил свое увольнение с поста министра армии США. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее издание Hill сообщало, что глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает кандидатуру своего помощника по связям с общественностью Шона Парнелла на должность министра армии США.
Для меня было честью служить министром сухопутных войск при президенте Трампе и министре Хегсетезаявил Дрисколл
Газета The Wall Street Journal накануне написала, что Дрисколл подал заявление об уходе после нескольких месяцев разногласий с Хегсетом.
Между тем телеканал NBC отмечал, что представители администрации президента США Дональда Трампа хотели, чтобы Дрисколл не уходил в отставку как минимум до конца года.