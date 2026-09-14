NYT: хаос в Пентагоне при Хегсете мешает урегулированию важных задач

На Западе заявили, что хаос в Пентагоне при Хегсете мешает решению важных задач NYT: хаос в Пентагоне при Хегсете мешает урегулированию важных задач

Москва14 сен Вести.Хаос, который складывается в Пентагоне при нынешнем главе военного ведомства США Пите Хегсете, мешает решению приоритетных задач по обеспечению безопасности страны. Об этом пишет газета The New York Times.

Уточняется, что подобная ситуация порождает атмосферу недоверия среди руководителей военного ведомства.

Действующие и бывшие военные представители описывают бурный период пребывания Хегсета в должности как постоянное смятение, которое отвлекает высшее руководство от решения приоритетных задач отмечается в публикации

Согласно источникам газеты, Хегсет мешает многим военачальникам, имеющим реальный опыт боевых действий. Также министр уволил или заблокировал повышение 80 генералов и адмиралов.

5 сентября Хегсет опроверг сообщения о возможной замене своего первого заместителя Стива Файнберга. По его словам, подобные сообщения появляются на фоне давления на первого заместителя со стороны "внешних сил".