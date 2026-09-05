Хегсет опроверг сообщения о возможной замене своего заместителя Глава Пентагона назвал ложью сообщения о замене своего заместителя

Москва5 сен Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения о возможной замене своего первого заместителя Стива Файнберга.

Хегсет заявил, что публикации о возможной отставке Файнберга не соответствуют действительности. По его словам, сообщения появляются на фоне давления на первого заместителя со стороны "внешних сил".

У министерства никогда не было заместителя лучше, чем Стив Файнберг. Подобные истории полностью ложны написал он в соцсети X

Министр пояснил, что под "внешними силами" подразумевает компании военно-промышленного комплекса, на которые Файнберг оказывает давление с целью улучшения результатов их работы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Белый дом ищет замену Файнбергу.