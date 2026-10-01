Хегсет заявил о сокращении каждого пятого генерала и адмирала в командовании США Хегсет: власти США намерены сократить каждого пятого генерала и адмирала

Москва1 окт Вести.Правительство США планирует сократить примерно каждого пятого генерала и адмирала либо путем увольнения, либо в результате ликвидации должностей. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния).

Хегсет отметил, что, хотя СМИ считают это чисткой, он называет это подотчетностью, которая давно назрела.

По подсчетам аналитиков, мы уволили 10% генералов и адмиралов во всех видах войск, и эта цифра вполне соответствует действительности. И я знаю, поскольку лично руководил этим процессом, мы также сокращаем общее количество должностей генеральского состава еще на 10%. Так что да, сокращение должно составить 20% на всех уровнях сказал он

Министр подчеркнул, что сдержал свое обещание коренным образом изменить принципы работы Пентагона. Он напомнил, что его целью было сделать ведомство "неумолимым, бескомпромиссным и непреклонным" в своей миссии по достижению победы.

Шеф Пентагона заявил, что в ВС США больше нет "толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов".

Идеологическим клоунам конец... На смену им пришли патриотичные ковбои с проверкой уровня тестостерона в придачу отметил Хегсет

Министр добавил, что речь идет уже о "кастинг-агентстве".



С момента своего назначения на пост Хегсет ведет активную кампанию по повышению физических стандартов в войсках. Министр обороны США настаивает на том, что в американской армии не должно быть "жирных генералов" и "бородачей". По его мнению, военнослужащие должны иметь "безупречный" внешний вид без исключений.