Пит Хегсет утвердил сдачу тестов на тестостерон раз в год военными за 30 лет

Пентагон обязал военных старше 30 лет ежегодно сдавать тест на тестостерон Пит Хегсет утвердил сдачу тестов на тестостерон раз в год военными за 30 лет

Москва15 июл Вести.Ради поддержания пиковой боевой формы американские военнослужащие будут ежегодно проходить тест на уровень тестостерона. О запуске такой программы объявил министр войны США Пит Хегсет.

Раз в год обследование будут проходить все военнослужащие старше 30 лет. Если по результатам обследования будет рекомендовано лечение, то, добавил глава Пентагона, проходить заместительную терапию тестостероном или нет, должен будет решать исключительно сам боец.

Я утверждаю запуск новой программы скрининга на дефицит тестостерона для наших военнослужащих, чтобы убедиться, что ваш уровень тестостерона находится в норме для работы на пределе ваших возможностей написал Хегсет в соцсети X

За полвека средний уровень тестостерона у мужчин упал более чем вдвое, сообщила ранее газета The Guardian. Такие данные за период с 1972 по 2019 годы привело Европейское общество репродукции человека и эмбриологии.

Для поддержания нормального уровня тестостерона важно регулярно включать в рацион продукты, богатые полноценным белком: рыбу, нежирное мясо, яйца, бобовые. Такие рекомендации дала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.