Пентагон отбирает военных на выступление Хегсета по талии и росту WSJ: на выступление Хегсета военных отбирают по "безупречному" внешнему виду

Москва16 сен Вести.Пентагон просит командиров выдвигать кандидатуры военнослужащих для участия в выступлении министра обороны США Пита Хегсета "О состоянии вооруженных сил", и заявляет, что военнослужащие должны иметь "безупречный" внешний вид без исключений, пишет The Wall Street Journal.

По сообщению газеты, выступление главы Пентагона состоится 30 сентября.

Согласно электронным письмам Пентагона, изученным изданием WSJ, кандидаты, которые отвечают армейским требованиям по соотношению окружности талии к росту и подходят по фитнес-тестам, будут отбираться на основе "продемонстрированных лидерских и профессиональных качеств" пишет издание

С момента своего назначения на пост Пит Хегсет ведет активную кампанию по повышению физических стандартов в войсках, заявляя, что в американской армии "больше не будет жирных генералов" и "бородачей". Отобранные для мероприятия бойцы также получат возможность провести совместную тренировку с самим министром, уточняет WSJ

Ранее сообщалось, что хаос, который складывается в Пентагоне при Хегсете, мешает решению приоритетных задач по обеспечению безопасности страны.