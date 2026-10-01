Трамп: Иран предложил открыть Ормузский пролив, но этого недостаточно для США

Трамп озвучил, что предложил Иран в обмен на прекращение огня Трамп: Иран предложил открыть Ормузский пролив, но этого недостаточно для США

Москва1 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение иранских властей об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы по прекращению огня, назвав такие условия недостаточными. Интервью с главой Белого дома привел журнал Time.

Они (Иран. – Прим. ред.) предложили открыть [Ормузский] пролив. ... Но этого просто недостаточно сказал Трамп, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив сейчас находится под контролем США, однако допустил скорое изменение ситуации. До этого он анонсировал некие "события", которые вскоре произойдут с Ираном. Американский лидер также выражал уверенность в том, что Исламская Республика сдастся в будущем.

28 сентября госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации на Генассамблее ООН немедленно покинуть Соединенные Штаты после провала переговоров об урегулировании конфликта между странами.

На прошлой неделе глава МИД Ирана выступил с утверждением на полях Генассамблеи ООН, что Тегеран передал Вашингтону недельный план прекращения боевых действий, по которому Ормузский пролив должен открыться к концу седьмого дня, а США обязаны разморозить иранские активы на сумму $12 млрд, отменить нефтяные санкции и снять морскую блокаду страны.