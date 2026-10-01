Москва1 октВести.Генеральный секретарь США Марко Рубио 28 сентября потребовал от иранской делегации на Генассамблее ООН немедленно покинуть Соединенные Штаты из-за провала переговоров об урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
В публикации указывается, что еще утром того дня Белый дом ожидал прогресса в переговорах, однако к концу дня стало ясно, что диалог снова зашел в тупик.
Рубио в понедельник [28 сентября] потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупиксказано в публикации
Вечером иранская делегация во главе с министром иностранных дел страны Аббасом Аракчи направилась в аэропорт и в ночь на вторник вылетела в Доху. При этом, как указывает портал, иранская сторона и так планировала вернуться в Тегеран в понедельник вечером.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал скорое принятие решения о возобновлении ударов по Исламской Республике Иран.
До этого он заявил, что в конфликте с Ираном скоро начнут происходить некие "события". При этом, по его мнению, Исламская Республика в какой-то момент сдастся.