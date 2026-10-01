Рубио требовал от иранской делегации на ГА ООН 28 сентября срочно покинуть США Axios: Рубио требовал от иранской делегации на ГА ООН немедленно покинуть США

Москва1 окт Вести.Генеральный секретарь США Марко Рубио 28 сентября потребовал от иранской делегации на Генассамблее ООН немедленно покинуть Соединенные Штаты из-за провала переговоров об урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

В публикации указывается, что еще утром того дня Белый дом ожидал прогресса в переговорах, однако к концу дня стало ясно, что диалог снова зашел в тупик.

Рубио в понедельник [28 сентября] потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик сказано в публикации

Вечером иранская делегация во главе с министром иностранных дел страны Аббасом Аракчи направилась в аэропорт и в ночь на вторник вылетела в Доху. При этом, как указывает портал, иранская сторона и так планировала вернуться в Тегеран в понедельник вечером.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал скорое принятие решения о возобновлении ударов по Исламской Республике Иран.

До этого он заявил, что в конфликте с Ираном скоро начнут происходить некие "события". При этом, по его мнению, Исламская Республика в какой-то момент сдастся.