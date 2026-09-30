Axios: переговоры США и Ирана не дали результатов

Axios сообщил о тупике в переговорах между США и Ираном Axios: переговоры США и Ирана не дали результатов

Москва30 сен Вести.Усилия катарских посредников добиться дипломатического прорыва в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном не увенчались успехом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Ни одна из сторон, как отмечается, не желает идти на уступки.

Тупиковая ситуация укрепляет уверенность обеих сторон в том, что возобновление военного конфликта становится все более вероятным говорится в материале

Издание уточняет, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий после промежуточных выборов в Конгресс.

Подчеркивается, что катарские посредники будут продолжать попытки дипломатического урегулирования, но их все больше разочаровывают Вашингтон и Тегеран.

Ранее американский лидер заявил, что ситуация вокруг Исламской Республики разрешится в очень скором времени.