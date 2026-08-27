Москва27 авгВести.Вашингтон и Тегеран в данный момент не ведут переговоры. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, так будет продолжаться до тех пор, пока американский лидер Дональд Трамп не почувствует, что Иран готов сесть за стол переговоров.
Сейчас никаких переговоров не ведетсясказала Ливитт в эфире Fox News
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика умеет противостоять санкциям США, ведь это повторяющийся сценарий. Аракчи отметил, что новая санкционная кампания Вашингтона свидетельствуют лишь об отчаянии, а единственный выход из ситуации – это "уважительно вести диалог с народом Ирана".