Ливитт: переговоры между США и Ираном в данный момент не ведутся

США и Иран в данный момент не ведут переговоры Ливитт: переговоры между США и Ираном в данный момент не ведутся

Москва27 авг Вести.Вашингтон и Тегеран в данный момент не ведут переговоры. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, так будет продолжаться до тех пор, пока американский лидер Дональд Трамп не почувствует, что Иран готов сесть за стол переговоров.

Сейчас никаких переговоров не ведется сказала Ливитт в эфире Fox News

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика умеет противостоять санкциям США, ведь это повторяющийся сценарий. Аракчи отметил, что новая санкционная кампания Вашингтона свидетельствуют лишь об отчаянии, а единственный выход из ситуации – это "уважительно вести диалог с народом Ирана".