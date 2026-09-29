Гутерриш в беседе с Аракчи призвал продолжить мирные переговоры Генсек ООН на встрече с главой МИД Ирана призвал продолжить мирные переговоры

Москва29 сен Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи призвал к продолжению переговоров по мирному урегулированию. Об этом сообщили в офисе генсека.

Гутерриш и Аракчи, как подчеркивается, обменялись мнениями о продолжающемся конфликте в регионе.

Он [Гутерриш] призвал стороны продолжать эти усилия и урегулировать остающиеся разногласия путем переговоров для достижения мира говорится в сообщении

Ранее глава МИД Исламской Республики заявил, что санкции и экономическое давление на Тегеран со стороны Вашингтона — это экономический терроризм, а не дипломатия. По его словам, США используют экономические лишения как оружие, инструмент коллективного наказания и политического принуждения.