Аракчи: Иран приступит к плану урегулирования лишь после его одобрения США Аракчи: реализация Ираном плана урегулирования начнется после его принятия США

Москва26 сен Вести.Условием Тегерана для запуска предложенного иранской стороной плана урегулирования конфликта является его одобрение со стороны Вашингтона. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

По его словам, которые приводит телеканал Al Jazeera, в случае принятия США плана запускается семидневный отсчет, а Вашингтону нужно будет выполнить "определенные действия".

Мы полагаем, что их можно осуществить за четыре-пять дней. На шестой день пролив будет открыт, а на седьмой день стартуют переговоры с США над финальной сделкой рассказал Аракчи

Он подчеркнул, что ожидаемые от американской стороны действия "не новы, они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании".

Глава МИД Ирана также назвал санкции и связанное с ними давление на Исламскую Республику со стороны США экономическим терроризмом.