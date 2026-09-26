Москва26 сенВести.Условием Тегерана для запуска предложенного иранской стороной плана урегулирования конфликта является его одобрение со стороны Вашингтона. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
По его словам, которые приводит телеканал Al Jazeera, в случае принятия США плана запускается семидневный отсчет, а Вашингтону нужно будет выполнить "определенные действия".
Мы полагаем, что их можно осуществить за четыре-пять дней. На шестой день пролив будет открыт, а на седьмой день стартуют переговоры с США над финальной сделкойрассказал Аракчи
Он подчеркнул, что ожидаемые от американской стороны действия "не новы, они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании".
Глава МИД Ирана также назвал санкции и связанное с ними давление на Исламскую Республику со стороны США экономическим терроризмом.